Полпред Николай Цуканов и Евгений Куйвашев обсудили соцопрос о сохранении сквера у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 08:00 2019-05-18T08:15:09+03:00

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Полномочный представитель Президента Российской Федерации Николай Цуканов встретился с гендиректором Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерием Федоровым. Во встрече принял участие и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- В ходе встречи участники обсудили вопросы, касающиеся изучения общественного мнения, проведения социологических исследований, - сообщили в пресс-службе Полпредства.

В ближайшее время в Екатеринбурге должны провести масштабный соцопрос. Горожане будут голосовать за сохранение сквера возле Драмтеатра или же возведение на его месте Собора святой Екатерины.

Противостояние активистов продолжается в уральской столице уже пять дней. Вчера местные власти, после предложения Владимиром Путиным устроить референдум, пообещали приостановить строительные работы на время проведения опроса.

Всероссийский центр изучения общественного мнения является старейшим российским исследовательским институтом в сфере социальных, политических и маркетинговых опросов и работает вот уже 30 лет. За это время ВЦИОМ провел около 1000 регулярных опросов.

География исследований Центра охватывает Россию, Северную и Южную Америку, страны Европейского союза, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и постсоветское пространство.

ИСТОЧНИК KP.RU