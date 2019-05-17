2019-05-17T16:34:50+03:00
Общество

«Не имею морального права»: общественник отказался быть организатором встречи активистов и мэра Екатеринбурга

Вместо этого он предложил прийти горожанам к администрации города и выбрать представителей на месте
Маргарита МАХОНИНА
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Фото: аккаунт в Instagram sania_ivanovФото: аккаунт в Instagram sania_ivanov
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Власти Екатеринбурга и Свердловской области продолжают попытки наладить диалог с протестующими против строительства храма святой Екатерины в сквере у Драмтеатра. 16 мая глава города Александр Высокинский договорился с участниками акции о встрече в здании администрации.

– К неформальному общению в стенах ратуши пригласили 30 активистов. Их организует Александр Иванов (один из участников протеста – прим. редактора). Встреча пройдет 18 мая в 11 часов утра, – рассказали в отделе по связям со СМИ мэрии. – Глава Екатеринбурга гарантировал трансляцию прямого эфира на официальном портале города. Участники встречи должны иметь при себе документы, подтверждающие личность.

Тем временем Иванов заявил в своем Instagram, что отказывается от своей роли. Такое решение активист принял после разговора с Евгением Ройзманом.

– Ребята, я не организатор похода к мэру. Считаю, что я не имею никакого морального права выбирать этих 30 человек, – написал он. – Люди предлагают два варианта. Первый: прийти завтра к администрации и выбрать парламентариев на месте. Второй – проголосовать в сети и встретиться в понедельник-вторник.

При этом Иванов настаивает, что в первом случае общественникам необходимы дополнительные гарантии. В частности, о том, что представителей активистов не воспримут как «лидеров протеста» и после переговоров «к ним не придет полиция». Также им важно, чтобы площадка была публичной и на ней присутствовали журналисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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