2019-05-17T16:01:50+03:00
Общество

На Урале число ДТП с детьми за год выросло на 36%

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Свердловской области увеличилось количество аварий с участием детей.

С начала года в регионе зарегистрировано 101 ДТП, в которых пятеро несовершеннолетних погибли и 110 получили травмы. В прошлом году за аналогичный период произошли 74 аварии, где погибли четыре ребенка и 79 пострадали.

- Половина пострадавших в ДТП в этом году детей травмы получила в качестве пассажиров, причем 3 ребенка погибли и еще 39 получили травмы в автомобилях, водители которых нарушали Правила дорожного движения. Еще 42% травмированных детей - это дети-пешеходы, из которых 22 получили травмы по своей вине, переходя дорогу в неустановленном месте, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В Госавтоинспекции напомнили, что с 20 мая стартует ежегодное мероприятие «Внимание, дети!». Полицейские примут участие в школьных родительских собраниях. Также сотрудники ГИБДД, участковые и инспекторы ПДН в детсадах и досуговых центрах напомнят мальчишкам и девчонкам правила дорожного движения.

Педагогами запланированы подвижные игры, квесты, эстафеты, викторины. Активное участие примут и отряды юных инспекторов, которые ведут пропаганду безопасности дорожного движения среди сверстников и дошколят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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