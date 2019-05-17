2019-05-17T15:53:58+03:00
Общество

В Екатеринбурге набирают волонтеров для проведения опроса по храму святой Екатерины

Этим занимаются молодые единоросы
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Акции протеста в сквере начались 13 маяАкции протеста в сквере начались 13 маяФото: Алексей БУЛАТОВ
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«Молодая гвардия» партии «Единая Россия» поможет мэрии Екатеринбурга набрать волонтеров для проведения опроса по теме целесообразности строительства храма святой Екатерины.

Об этом «КП» рассказал глава свердловского штаба молодых единоросов Артем Николаев.

- Эта тема животрепещущая для нашего города и для его жителей, - начал Николаев. – В ряде СМИ появилась информация, что мы проводим отдельный опрос, но это не так! Мы лишь хотим помочь мэрии и не более того. Молодежь хочет помочь землякам высказать свою позицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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