У предпринимателя не было разрешения на перевозки: подробности ДТП маршрутки Уфа-Екатеринбург
Автоинспекторы вместе с Ространснадзором проверили перевозчика, чья маршрутка опрокинулась в кювет по дороге из Уфы в Екатеринбург.
ДТП произошло на Пермском тракте, в тот момент в салоне находились 12 пассажиров. Восемь человек из-за полученных травм оказались в больнице. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.
Как выяснили специалисты, билеты пассажиры приобрели через специальные интернет-сервисы для попутчиков. Рейсы из Башкортостана на Урал были частыми, вот только разрешительных документов для работы по регулярному маршруту у предпринимателя не было.
- Кроме этого нарушены условия, что пассажиры должны убывать с автостанций и автовокзалов, туда же прибывать и в конечном пункте маршрута, - рассказали в свердловской ГИБДД. - В данном случае пассажиры собирались для поездки в определенном месте, которое также указывалось организатором в интернете. Сами пассажиры так экономили на проезде: поездка была дешевле, чем у официальных перевозчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU