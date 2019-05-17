2019-05-17T14:36:17+03:00
Происшествия

У предпринимателя не было разрешения на перевозки: подробности ДТП маршрутки Уфа-Екатеринбург

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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Автоинспекторы вместе с Ространснадзором проверили перевозчика, чья маршрутка опрокинулась в кювет по дороге из Уфы в Екатеринбург.

ДТП произошло на Пермском тракте, в тот момент в салоне находились 12 пассажиров. Восемь человек из-за полученных травм оказались в больнице. По предварительной информации, водитель уснул за рулем.

Как выяснили специалисты, билеты пассажиры приобрели через специальные интернет-сервисы для попутчиков. Рейсы из Башкортостана на Урал были частыми, вот только разрешительных документов для работы по регулярному маршруту у предпринимателя не было.

- Кроме этого нарушены условия, что пассажиры должны убывать с автостанций и автовокзалов, туда же прибывать и в конечном пункте маршрута, - рассказали в свердловской ГИБДД. - В данном случае пассажиры собирались для поездки в определенном месте, которое также указывалось организатором в интернете. Сами пассажиры так экономили на проезде: поездка была дешевле, чем у официальных перевозчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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