2019-05-17T14:05:24+03:00
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СвЖД в «Ночь музеев» покажет спектакль в историческом интерьере и паровоз из парка им. Энгельса

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Свердловская магистраль традиционно присоединяется к акции «Ночь музеев», которая проводится в Екатеринбурге уже в 13-й раз. Основной площадкой мероприятия станет Музей истории, науки и техники СвЖД, расположенный в историческом здании старого вокзала (ул. Вокзальная, 14).

Перед музеем 18 мая будут выставлены отреставрированные элементы (каркас кабины и тендер) уникального узкоколейного паровоза серии 157С №063, выпущенного в 1936 году. Этот локомотив знаком многим екатеринбуржцам – до 2014 года он стоял в парке им. Энгельса и серьезно пострадал от действий вандалов. Также посетителей ждет увлекательный рассказ об истории и этапах восстановления этого раритета. Рядом разместится еще один отреставрированный экспонат – санитарная дрезина СМД-1. Площадка откроется в 11:00.

Фото: пресс-служба СвЖД

Фото: пресс-служба СвЖД

Вечером в одном из залов музея – аутентичной гостиной XIX века актеры народного театра драмы им. Г.Е. Гецова покажут спектакль по пьесе Александра Островского «Воля Ваша».

В комнате, где воссоздана обстановка кабинета начальника дороги середины XX века, будут демонстрироваться старые документальные фильмы о работе железнодорожного транспорта в нашей стране. Впечатление дополнит выставка советских агитационных плакатов. Также в музее можно будет на время «стать пассажиром» поезда 30-х годов и сфотографироваться в ретро-интерьере купе. Вечерняя программа стартует в 19:00.

Для маленьких посетителей с 11:00 будет организована серия мастер-классов «В гостях у Левши». Под руководством опытных моделистов из одноименного студенческого клуба дети научатся изготавливать железнодорожные макеты в масштабе 1:87 с использованием картона, дерева и других материалов.

Будет чем заняться в этот день и гостям Свердловской детской железной дороги в ЦПКиО им. Маяковского. 18 мая маленькие посетители смогут принять участие в увлекательном квесте «Тайна железной дороги». В процессе игры ребятам предстоит не только разгадывать головоломки, но и попробовать себя в различных железнодорожных профессиях. Начало мероприятия в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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