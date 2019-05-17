2019-05-17T13:57:23+03:00
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При поддержке ЕВРАЗа молодежь Нижнего Тагила снимет сказку

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На съемках одного из эпизодов сказки. Фото: пресс-служба ЕВРАЗаНа съемках одного из эпизодов сказки. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа
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В городском дворце детского и юношеского творчества Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа приступили к экранизации русской народной сказки «Чудесные лапти». Проект «Мастерская киносказки» победил в конкурсе социальных грантов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Компания направила на его реализацию 450 000 рублей.

На средства гранта закуплено оборудование: комплекты павильонного света, объективы, материалы для создания декораций и спецэффектов, грим для актеров, жесткие диски для хранения отснятого видео.

Сказку можно будет посмотреть в декабре 2019 года. Премьерные показы планируется провести в зрительном зале городского дворца детского и юношеского творчества, а также в городских кинотеатрах. Авторы проекта - руководители студии игрового фильма Владимир Уфимцев и Александр Злыгостев. Актеры – воспитанники дворца творчества. Первые съемки прошли в декорациях «Крестьянская изба».

Обсуждение отснятого эпизода с актерами. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Обсуждение отснятого эпизода с актерами. Фото: пресс-служба ЕВРАЗа

Благодаря участию в съемках сказки молодежь сможет лучше изучить культуру, обычаи и традиции народов России.

Проект «Мастерская киносказки» стал одним из 13 победителей конкурса проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Всего на конкурс было прислано более 131 проекта, у каждого из них была возможность выиграть грант до 500 тысяч рублей. Старт следующего этапа конкурса на Урале запланирован на сентябрь 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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