В Краснотурьинске мать-алиментщица за долги получила третий срок

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-17T14:06:38+03:00

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В Краснотурьинске в колонию отправили мать-алиментщицу, которая задолжала своей дочери 63 тысячи рублей. Женщина была лишена родительских прав и по решению суда должна была ежемесячно выплачивать на содержание ребенка четверть своего заработка.

Горе-родительница же не перевела ни копейки, за что была привлечена к административной ответственности. Однако после этого женщина не изменила отношения к воспитанию и содержанию ребенка и еще почти год всячески уклонялась от алиментов.

- Дважды за это время женщину привлекали к уголовной ответственности, назначая в качестве наказания исправительные работы. В обоих случаях обвиняемая их не исполняла, поэтому они заменялись лишением свободы, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На этот раз суд снова лишил алиментщицу свободы. Женщина проведет шесть месяцев в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU