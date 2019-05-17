В Краснотурьинске мать-алиментщица за долги получила третий срок
В Краснотурьинске в колонию отправили мать-алиментщицу, которая задолжала своей дочери 63 тысячи рублей. Женщина была лишена родительских прав и по решению суда должна была ежемесячно выплачивать на содержание ребенка четверть своего заработка.
Горе-родительница же не перевела ни копейки, за что была привлечена к административной ответственности. Однако после этого женщина не изменила отношения к воспитанию и содержанию ребенка и еще почти год всячески уклонялась от алиментов.
- Дважды за это время женщину привлекали к уголовной ответственности, назначая в качестве наказания исправительные работы. В обоих случаях обвиняемая их не исполняла, поэтому они заменялись лишением свободы, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
На этот раз суд снова лишил алиментщицу свободы. Женщина проведет шесть месяцев в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU