Глава ВЦИОМ приехал в Екатеринбург следить за опросом о нужности храма в сквере у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-17T12:25:58+03:00

В Екатеринбурге уже пятый день идут несогласованные акции протеста Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров приехал в Екатеринбург, чтобы следить за опросом о целесообразности строительства храма святой Екатерины в сквере. Об этом он сообщил в своем Facebook.

- Кто на следующий день после высказывания президента о необходимости опросить жителей Екатеринбурга о нужности/месте размещения Храма уже тут - тот я, - написал Федоров.

Напомним, что вчера глава государства впервые высказался о ситуации в столице Урала.

- Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть. Меньшинство должно подчиниться большинству, но к позиции меньшинства также необходимо прислушаться, - отметил Владимир Путин на заседании Общероссийского народного фронта в Сочи.

Отметим, что сегодня мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, в каком формате будет проходить опрос. Прямую трансляцию с пресс-конференции вы можете посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU