В Екатеринбурге «похоронили» тонну санкционных груш
На плодоовощной базе Екатеринбурга специалисты свердловского Россельхознадзора и Уральской таможни обнаружили огромное количество запрещенных фруктов. На складах хранились 1,13 тонны груш.
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по свердловской области
- Груши свежие происхождением Республика Бангладеш ввезены из Республики Беларусь без товаросопроводительных документов. Экспортером является организация, зарегистрированная в Литве, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по свердловской области
В соответствии с законодательством РФ, фрукты были изъяты, после чего вывезены на полигон бытовых отходов, раздавлены бульдозером и смешаны с землей.
ИСТОЧНИК KP.RU