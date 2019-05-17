В Екатеринбурге «похоронили» тонну санкционных груш

СЕГОДНЯ 10:55 2019-05-17T10:55:52+03:00

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На плодоовощной базе Екатеринбурга специалисты свердловского Россельхознадзора и Уральской таможни обнаружили огромное количество запрещенных фруктов. На складах хранились 1,13 тонны груш.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по свердловской области

- Груши свежие происхождением Республика Бангладеш ввезены из Республики Беларусь без товаросопроводительных документов. Экспортером является организация, зарегистрированная в Литве, - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по свердловской области

В соответствии с законодательством РФ, фрукты были изъяты, после чего вывезены на полигон бытовых отходов, раздавлены бульдозером и смешаны с землей.

ИСТОЧНИК KP.RU