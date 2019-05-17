На Урале под суд пойдет мужчина, разменивавший у пенсионеров деньги из «банка приколов»

СЕГОДНЯ 09:09 2019-05-17T09:17:35+03:00

Молодому человеку грозит до пяти лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В общей сложности он похитил у стариков 15 тысяч рублей

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В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве при помощи фальшивых денежных купюр.

По версии следствия, 22-летний парень разменял у пенсионерки две банкноты номиналом 5000 рублей. Аналогичным образом еще 5000 рублей обвиняемый разменял у пожилого мужчины.

- Потерпевший в силу своего престарелого возраста и слабого зрения не заметил, что деньги не настоящие и передал обвиняемому купюры, являющиеся билетами Центрального банка РФ, различного достоинства, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU