На Урале под суд пойдет мужчина, разменивавший у пенсионеров деньги из «банка приколов»
В общей сложности он похитил у стариков 15 тысяч рублей
Молодому человеку грозит до пяти лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в мошенничестве при помощи фальшивых денежных купюр.
По версии следствия, 22-летний парень разменял у пенсионерки две банкноты номиналом 5000 рублей. Аналогичным образом еще 5000 рублей обвиняемый разменял у пожилого мужчины.
- Потерпевший в силу своего престарелого возраста и слабого зрения не заметил, что деньги не настоящие и передал обвиняемому купюры, являющиеся билетами Центрального банка РФ, различного достоинства, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
На молодого человека завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU