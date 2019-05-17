«Конфликт не помешает»: гала-концерт Ural Music Night пройдет на Октябрьской площади

СЕГОДНЯ 08:11 2019-05-17T08:21:48+03:00

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В Екатеринбурге последние четыре дня было слишком неспокойно. Тысячи людей с утра до ночи собирались в сквере у Драмтеатра: одни отстаивали строительство Собора святой Екатерины, другие - сохранение деревьев.

Из-за противостояния многие даже поставили под сомнение проведение на Октябрьской площади гала-концерта «Уральской ночи музыки». Однако организаторы заверили, что традиционное «Ночь пройдет, наступит утро ясное» гости фестиваля споют именно возле Драмтеатра.

- Конфликт в районе Октябрьскорй площади не помешает проведению концерта. Но я надеюсь, что вскоре всем сторонам удастся прийти к консенсусу. Екатеринбург - город свободных, умных и любящих друг друга людей, и мы подтверждаем это из года в год, - сказал директор фестиваля Евгений Горенбург.

Хедлайнерами концерта станут латышские романтики - группа Brainstorm. Музыканты являются лауреатами премии MTV Europa Music Awards, участниками британских Glastonbury и Great Escape, венгерского Sziget. Организаторы уверены, что этого опыта достаточно, что объединить всех, кто станет частью Ural Music Night.

Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 28 июня, гала-концерт состоится в 2:00. Десятки тысяч зрителей-участников акции «Светает» будут ловить первые лучи солнца под сопровождении камерного оркестра «B-A-C-H». Специально для этого уже заказано 30 000 зеркал.

ИСТОЧНИК KP.RU