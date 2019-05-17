В Екатеринбурге Chevrolet сбила 11-девочку

СЕГОДНЯ 07:29 2019-05-17T07:29:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге под колесами автомобиля пострадала 11-девочка. Авария произошла на улице Бахчиванджи, когда ребенок перебегал дорогу в неположенном месте. Затормозить водитель Chevrolet не успел.

В результате ДТП девочка была госпитализирована медиками скорой помощи в детскую больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей открытый перелом правой голени и перелом правого плеча.

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

- Установлено, что автомобилем управлял 21-летний молодой человек, имеющий стаж вождения 3 года, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. - На месте происшествия были проведены все необходимые замеры, составлены процессуальные документы, опрошены участники и очевидцы столкновения. Причины ДТП будут установлены в ходе дознаний, по окончании которых будут приняты мотивированные решения.

ИСТОЧНИК KP.RU