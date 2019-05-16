Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман: Алтушкин тоже за сквер

16 Май 19:51 2019-05-16T20:06:36+03:00

Политик считает, что уральцев просто столкнули лбами в этом конфликте

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге продолжается митинг за сохранение сквера на Октябрьской площади. Здесь уральские промышленники решили построить храм святой Екатерины. Но часть жителей высказалась против.

В четверг на митинг пришли бывший и нынешний мэры Екатеринбурга – Евгений Ройзман и Александр Высокинский.

Нынешний глава города заявил, что в городе на протяжении двух недель будет проводиться опрос с целью выяснения отношения жителей к строительству собора.

Евгений Ройзман наконец-то высказал свою позицию по скверуФото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь Евгений Ройзман заявил, что владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин тоже выступает за сохранение сквера. Политик призвал не забывать все заслуги промышленника, который достоин уважения.

- Это очень досадная история. Игорь Алтушкин тоже выступает за сквер. Он здесь родился и вырос, прожил здесь всю жизнь. Мне приятно говорить о том, что четверть века в городе существует благотворительная столовая, где каждый день бесплатно питаются две тысячи человек. Ее создал и содержит Игорь Алтушкин. И он не говорит об этом никому. Сколько он отправлял людей на дорогие операции за свои деньги, сколько невинно осужденных вытащил из тюрьмы. Он много сделал, и его есть за что уважать. То, что сейчас сделал президент, он выполнил работу губернатора. Он сказал: так, стоп, давайте договариваться. Очень жаль, что родившихся здесь людей столкнули лбами, - рассказал Евгений Ройзман.

Игорь Алтушкин сделал много добрых дел для горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что сегодня на митинг пропускают только через металлодетекторы. Здесь собралось несколько тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фотохроника противостояния: как в Екатеринбурге конфликтовали сторонники сквера и храма. «Комсомолка» о том, как прошел протест 13 мая (подробнее).

«Место для строительства храма переносили уже дважды»: Екатеринбургская епархия о «скверном» конфликте. Сторонники строительства храма рассказали «КП»-Екатеринбург свою точку зрения (подробнее).

Губернатор Куйвашев усадил участников конфликта вокруг храма у Драмтеатра за стол переговоров: онлайн-трансляция. Как стороны противостояния пытались настроить диалог (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU