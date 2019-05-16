2019-05-16T20:06:36+03:00
Общество

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман: Алтушкин тоже за сквер

Политик считает, что уральцев просто столкнули лбами в этом конфликте
Лев ИСТОМИН
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Политик уверен, что людей столкнули лбамиПолитик уверен, что людей столкнули лбамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается митинг за сохранение сквера на Октябрьской площади. Здесь уральские промышленники решили построить храм святой Екатерины. Но часть жителей высказалась против.

В четверг на митинг пришли бывший и нынешний мэры Екатеринбурга – Евгений Ройзман и Александр Высокинский.

Нынешний глава города заявил, что в городе на протяжении двух недель будет проводиться опрос с целью выяснения отношения жителей к строительству собора.

Евгений Ройзман наконец-то высказал свою позицию по скверу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Ройзман наконец-то высказал свою позицию по скверуФото: Алексей БУЛАТОВ

В свою очередь Евгений Ройзман заявил, что владелец «Русской медной компании» Игорь Алтушкин тоже выступает за сохранение сквера. Политик призвал не забывать все заслуги промышленника, который достоин уважения.

- Это очень досадная история. Игорь Алтушкин тоже выступает за сквер. Он здесь родился и вырос, прожил здесь всю жизнь. Мне приятно говорить о том, что четверть века в городе существует благотворительная столовая, где каждый день бесплатно питаются две тысячи человек. Ее создал и содержит Игорь Алтушкин. И он не говорит об этом никому. Сколько он отправлял людей на дорогие операции за свои деньги, сколько невинно осужденных вытащил из тюрьмы. Он много сделал, и его есть за что уважать. То, что сейчас сделал президент, он выполнил работу губернатора. Он сказал: так, стоп, давайте договариваться. Очень жаль, что родившихся здесь людей столкнули лбами, - рассказал Евгений Ройзман.

Игорь Алтушкин сделал много добрых дел для горожан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Игорь Алтушкин сделал много добрых дел для горожанФото: Алексей БУЛАТОВ

Отметим, что сегодня на митинг пропускают только через металлодетекторы. Здесь собралось несколько тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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