Полпред Президента о скверах Екатеринбурга: «Решения должны приниматься в диалоге с населением»

16 Май 15:46 2019-05-16T15:53:41+03:00

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Полпред Президента Николай Цуканов провел рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. В ходе беседы чиновники обсудили много вопросов, в том числе и развитие парковых зон и скверов.

Николай Цуканов подчеркнул, что в таком мегаполисе как Екатеринбург, должна быть своя программа благоустройства, озеленения и сохранения рекреационных территорий.

Евгений Куйвашев в свою очередь заверил, что у города амбициозные планы. Уже в этом году запланировано семь скверов, которые будут сделаны ко Дню города. В общей сложности в них дополнительно высадят 2000 деревьев, 4500 кустарников, а также разобьют 57000 квадратных метров новых газонов и 1300 цветников. В перспективе в городе благоустроят еще 30 новых общественных пространств.

Николай Цуканов обратил внимание на то, что, при создании скверов и парков необходимо прислушиваться к мнению жителей.

- Только в совместном обсуждении, диалоге с населением должны приниматься решения о создании мест отдыха. В каждом районе, муниципалитете есть своя специфика, и ее необходимо учитывать, - сказал полпред. - Должны быть комфортными не только скверы и парки, но и придомовые территории. Необходимо учитывать интересы различных слоев населения: должно быть больше мест для молодежи, детских площадок, прогулочных зон, общественных пространств.

ИСТОЧНИК KP.RU