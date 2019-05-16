До 1 августа на Пермском тракте ограничат движение
В Екатеринбурге на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург временно ограничат движение. Дорожники начнут устройство слоев износа на участке от Объездной дороги до ЕКАД - с 343 по 352 километр.
Это позволит предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя асфальта и восстановить ровность и сцепление. Работы продлятся до 1 августа.
Схема: «Уралуправтодор»
- На время замены верхнего слоя движение будет перекрываться по одной полосе: сначала закроют полосу в сторону Перми, затем перейдут на направление в сторону Екатеринбурга, - сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». - Работы будут вестись круглосуточно.
Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут.
Напомним,сейчас устройство слоев износа уже ведется на соседнем участке - от ЕКАД до Первоуральска - с 326 по 343 километр.
ИСТОЧНИК KP.RU