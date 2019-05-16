До 1 августа на Пермском тракте ограничат движение

СЕГОДНЯ 14:53 2019-05-16T14:58:00+03:00

По переменно дорожники будут закрывать по одной полосе в оба направления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург временно ограничат движение. Дорожники начнут устройство слоев износа на участке от Объездной дороги до ЕКАД - с 343 по 352 километр.

Это позволит предупредить и приостановить разрушения верхнего слоя асфальта и восстановить ровность и сцепление. Работы продлятся до 1 августа.

Схема: «Уралуправтодор»

- На время замены верхнего слоя движение будет перекрываться по одной полосе: сначала закроют полосу в сторону Перми, затем перейдут на направление в сторону Екатеринбурга, - сообщили в ФКУ «Уралуправтодор». - Работы будут вестись круглосуточно.

Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и заранее планировать свой маршрут.

Напомним,сейчас устройство слоев износа уже ведется на соседнем участке - от ЕКАД до Первоуральска - с 326 по 343 километр.

ИСТОЧНИК KP.RU