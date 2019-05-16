2019-05-16T15:27:22+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ предлагает новым клиентам 10 % годовых на остаток по картам «Копилка»

Для участия в акции клиентам необходимо в период с 13 мая по 30 июня 2019 года обратиться для открытия карты
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ запустил акцию для новых клиентов, открывших именную или неименную карту Mastercard «Копилка» Paypass. В рамках акции на минимальный остаток по карте в размере до 300 тысяч рублей включительно начисляются повышенные проценты - 10 % годовых. На минимальный остаток свыше 300 тысяч рублей проценты начисляются по стандартным условиям. Срок начисления повышенных процентов - в 2 месяца с момента открытия карты. С третьего месяца по картам будут автоматически настроены стандартные значения процентных ставок.

Для участия в акции клиентам необходимо в период с 13 мая по 30 июня 2019 года обратиться для открытия карты «Копилка» в любое отделение Банка УРАЛСИБ.

Согласно условиям акции, на момент открытия картсчета и оформления карты клиент не должен иметь срочных вкладов, накопительных счетов, карт «Копилка», «УРАЛСИБ | Копилка», «Почетный пенсионер» и «Социальной карты жителя Республики Башкортостан», действующих в период с 13 ноября 2018 года по 13 мая 2019 года. В рамках акции клиент может открыть один картсчет.

Фото: пресс-служба Банка

Фото: пресс-служба Банка

В рамках акции выпуск и последующее обслуживание карт «Копилка», в том числе взимание комиссий (за подключение к сервисам РКО, перевыпуск карты, выдачу/зачисление/перевод денежных средств, предоставление информации), осуществляется в соответствии с тарифным планом «Ежемесячный».

Срок проведения акции - с 13 мая по 30 июня 2019 года включительно.

Узнать подробности акции и получить консультацию по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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