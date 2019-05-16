Мэрия отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург-арене»
Администрация уральской столицы отменила общегородской выпускной для учеников 11-х классов.
Ранее в мэрии объявили, что в этом году школьников ждет грандиозный праздник, площадкой для которого станет «Екатеринбург-арена». Но и на этом сюрпризы не закончились. Чиновники сообщили, что намерены совместить выпускной с фестивалем Ural Music Night. Для учеников должна была выступить российская рэйв-группа.
- Концерт группы Little Big будет перенесен на другую площадку. В этом году, к сожалению, не получается сделать так, как мы мечтали, - сказала исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.
После информации об отмене праздника в городе поползли слухи о том, что причиной послужили акции протеста возле Драмтеатра. Однако в мэрии это опровергают.
- Большинство родителей и выпускников школ уже заранее спланировали собственные мероприятия по празднованию окончания учебного года и выпуска, - сообщили в Управлении образования. - Принято решение в этом году отменить организацию общегородского выпускного, но запланировать его в следующем году.
ИСТОЧНИК KP.RU