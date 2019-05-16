2019-05-16T15:15:30+03:00
Общество

Мэрия отменила общегородской выпускной на «Екатеринбург-арене»

Ранее чиновники планировали совместить школьный праздник с фестивалем Ural Music Night
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В городе ходят слухи о том, что причиной послужили акции протеста возле ДрамтеатраВ городе ходят слухи о том, что причиной послужили акции протеста возле ДрамтеатраФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация уральской столицы отменила общегородской выпускной для учеников 11-х классов.

Ранее в мэрии объявили, что в этом году школьников ждет грандиозный праздник, площадкой для которого станет «Екатеринбург-арена». Но и на этом сюрпризы не закончились. Чиновники сообщили, что намерены совместить выпускной с фестивалем Ural Music Night. Для учеников должна была выступить российская рэйв-группа.

- Концерт группы Little Big будет перенесен на другую площадку. В этом году, к сожалению, не получается сделать так, как мы мечтали, - сказала исполнительный директор фестиваля Наталия Шмелькова.

После информации об отмене праздника в городе поползли слухи о том, что причиной послужили акции протеста возле Драмтеатра. Однако в мэрии это опровергают.

- Большинство родителей и выпускников школ уже заранее спланировали собственные мероприятия по празднованию окончания учебного года и выпуска, - сообщили в Управлении образования. - Принято решение в этом году отменить организацию общегородского выпускного, но запланировать его в следующем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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