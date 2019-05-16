2019-05-16T15:14:05+03:00
Происшествия

По факту гибели подростка в Первоуральске возбудили уголовное дело

Тело 15-летнего юноши было обнаружено прохожими в лесопарке
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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Следственный комитет все-таки возбудил уголовное дело по факту смерти подростка в Первоуральске.

Судя по всему, трагедия произошла 10 мая в лесопарке, именно здесь прохожие обнаружили тело 15-летнего парня. Приехавшим медикам, к сожалению, оставалось только констатировать смерть.

По словам друзей и знакомых, юношу убили местные наркоманы, затеявшие с ним драку. Однако следователи опровергли насильственную смерть, в связи с чем отказали в возбуждении уголовного дела. Теперь же специалисты поменяли решение.

- По предварительным данным, смерть подростка не связана с причинением ему кем-либо телесных повреждений, которые могли бы повлечь наступление летального исхода. Вместе с тем, точная причина смерти будет установлена только в ходе судебно-медицинской экспертизы, проводимой в настоящее время. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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