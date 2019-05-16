Бешеному гонщику, который сбил в Екатеринбурге трех человек, продлили арест
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Владимиру Пузыреву до 13 июля. Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Александр Сапегин.
В ноябре прошлого года мужчина, находясь за рулем внедорожника Honda CR-V, сбил на улице Фурманова трех человек, в том числе 2-летнего мальчика. В результате малыш стал инвалидом.
Пузырева обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 15 лет колонии. Сразу после этого жуткого ДТП жена Пузырева заявила, что у ее мужа не было злого умысла, «просто Владимиру стало плохо».
Нам также удалось пообщаться с пострадавшей в аварии 30-летней Екатериной Норицыной. Молодая мама лишилась одной почки и селезенки, но вернулась к прежней жизни после долгого курса реабилитации. Третий пострадавший - Андрей Медведев, до сих пор проходит курс физиотерапии.
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ИСТОЧНИК KP.RU