2019-05-16T15:12:52+03:00
Происшествия

Бешеному гонщику, который сбил в Екатеринбурге трех человек, продлили арест

Владимир Пузырев пробудет в СИЗО до июля
Олег Галимов
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Пузыреву грозит до 15 лет колонииПузыреву грозит до 15 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест Владимиру Пузыреву до 13 июля. Об этом сообщил руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области Александр Сапегин.

В ноябре прошлого года мужчина, находясь за рулем внедорожника Honda CR-V, сбил на улице Фурманова трех человек, в том числе 2-летнего мальчика. В результате малыш стал инвалидом.

Пузырева обвиняют в покушении на убийство, ему грозит до 15 лет колонии. Сразу после этого жуткого ДТП жена Пузырева заявила, что у ее мужа не было злого умысла, «просто Владимиру стало плохо».

Нам также удалось пообщаться с пострадавшей в аварии 30-летней Екатериной Норицыной. Молодая мама лишилась одной почки и селезенки, но вернулась к прежней жизни после долгого курса реабилитации. Третий пострадавший - Андрей Медведев, до сих пор проходит курс физиотерапии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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