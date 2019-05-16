Проиграли суды и остались должны: «Уральские пельмени» возместят Нетиевскому расходы на адвоката

16 Май 10:51 2019-05-16T15:09:34+03:00

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Свердловский Арбитражный суд взыскал с «Уральских пельменей» в пользу экс-директора сумму, потраченную Нетиевским на адвокатов, а именно 813 тысяч рублей.

Напомним, юмористы обвинили Сергея в присвоении огромных денег, которые должны были пойти в том числе им на зарплату. В общей сложности «Уральские пельмени» требовали с бывшего руководителя 39,5 миллиона рублей.

- Взысканная сумма - это судебные расходы, которые понес Сергей Нетиевский в связи с рассмотрением в судах трех инстанций иска к нему, инициированного участниками шоу «Уральские пельмени», которые одновременно являлись соучредителями ТОО, и Натальей Ткачевой - новым директором компании, - рассказала представитель экс-директора Ольга Куликова. - Три судебные инстанции признали эти требования незаконными и необоснованными, так как адвокаты представили неоспоримые доказательства того, что требуемые с него деньги действительно были потрачены на расходы по организации 21 концерта шоу, о чем истцы как члены коллектива прекрасно знали.

Защитники Нетиевского заявили, что вердиктом довольны. А вот адвокат «Уральских пельменей» - нет. Евгений Орлов заявил о предстоящем повторном аудите, новом иске и, возможно, даже заявлении в полицию.

- Мы понимаем, что проигравшая сторона возмещает убытки, но размер, определенный судом, не является, на наш взгляд, обоснованным. Процесс вела только Векличева, московские же адвокаты лишь сопровождали Нетиевского втроем и даже не оказывали ему услуг. Мы не понимаем, как расходы на их поездки могут быть обоснованными. Также не могут быть обоснованными расходы на нотариусов, поскольку суд не стал подокументарно оценивать «доказательства» Нетиевского, иначе бы неминуемо были обязаны выигрывать, так это вообще не документы, - прокомментировал Орлов. - Мы многократно выигрывали у Нетиевского иски по взысканию судебных расходов в больших и малых размерах, при этом Нетиевский, как 100%-ный участник и гендиректор своей, проигравшей ряд процессов компании, с декабря 2018 года не выплачивает эти средства по уже 10 исполнительным листам.

ИСТОЧНИК KP.RU