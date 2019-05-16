В Екатеринбург на «ИННОПРОМ-2019» съедутся участники из 80 стран мира
На юбилейную X Международную выставку «ИННОПРОМ-2019», которая пройдет в Екатеринбурге, съедутся представители 80 стран. На данный момент гости забронировали уже 92 % выставочных площадей «Экспо-центра». Свое участие уже подтвердили Австрия, Казахстан, Франция, Тайвань, Беларусь, Венгрия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, Япония.
ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июляФото: Алексей БУЛАТОВ
- «ИННОПРОМ» стал брендом нашего региона. Более того, одновременно с промышленной выставкой произойдет еще одно событие международного масштаба - Глобальный саммит производства и индустриализации с участием ряда глав государств и правительств. Считаю, что нам необходимо в полной мере использовать потенциал этих двух мероприятий и заявить о регионе как об организаторе мероприятий международного и федерального значения. Мы должны сделать все необходимое, чтобы логистика, транспортное обслуживание гостей и других участников выставки были четко спланированы и скоординированы, - отметил первый зам. губернатора Алексей Орлов.
Стенд Свердловской области будет иметь в этом году принципиальные отличияФото: Алексей БУЛАТОВ
В первом павильоне представят национальные экспозиции стран, стенды регионов России, компаний из области машиностроения, а также стенд страны-партнера - Турции.
Во втором павильоне разместят специализированные выставки: металлообработка, индустриальная автоматизация, аддитивные технологии. В третьем - будут стенды спонсоров и выставка «Диверсификация в ОПК», организуемая совместно с ГК «Ростех».
Стенд Свердловской области расположится в третьем павильоне и основных проходах в четвертый и будет иметь в этом году принципиальные отличия.
Страной партнером в этом году станет ТурцияФото: Алексей БУЛАТОВ
- Стенд не будет площадкой для презентаций компаний и их продукции, здесь будет представлен регион как территория, комфортная для жизни и для бизнеса. Презентации будут проходить в мультимедийных форматах. Кроме того, мы уходим от обилия гипсокартонных конструкций, используем больше дерева и зелени, - отметил гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.
Выставка «ИННОПРОМ-2019» пройдет с 8 по 11 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU