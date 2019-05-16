В Екатеринбург на «ИННОПРОМ-2019» съедутся участники из 80 стран мира

СЕГОДНЯ 09:50 2019-05-16T15:03:51+03:00

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На юбилейную X Международную выставку «ИННОПРОМ-2019», которая пройдет в Екатеринбурге, съедутся представители 80 стран. На данный момент гости забронировали уже 92 % выставочных площадей «Экспо-центра». Свое участие уже подтвердили Австрия, Казахстан, Франция, Тайвань, Беларусь, Венгрия, Италия, Китай, Словакия, Чехия, Южная Корея, Япония.

ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июляФото: Алексей БУЛАТОВ

- «ИННОПРОМ» стал брендом нашего региона. Более того, одновременно с промышленной выставкой произойдет еще одно событие международного масштаба - Глобальный саммит производства и индустриализации с участием ряда глав государств и правительств. Считаю, что нам необходимо в полной мере использовать потенциал этих двух мероприятий и заявить о регионе как об организаторе мероприятий международного и федерального значения. Мы должны сделать все необходимое, чтобы логистика, транспортное обслуживание гостей и других участников выставки были четко спланированы и скоординированы, - отметил первый зам. губернатора Алексей Орлов.

Стенд Свердловской области будет иметь в этом году принципиальные отличияФото: Алексей БУЛАТОВ

В первом павильоне представят национальные экспозиции стран, стенды регионов России, компаний из области машиностроения, а также стенд страны-партнера - Турции.

Во втором павильоне разместят специализированные выставки: металлообработка, индустриальная автоматизация, аддитивные технологии. В третьем - будут стенды спонсоров и выставка «Диверсификация в ОПК», организуемая совместно с ГК «Ростех».

Стенд Свердловской области расположится в третьем павильоне и основных проходах в четвертый и будет иметь в этом году принципиальные отличия.

Страной партнером в этом году станет ТурцияФото: Алексей БУЛАТОВ

- Стенд не будет площадкой для презентаций компаний и их продукции, здесь будет представлен регион как территория, комфортная для жизни и для бизнеса. Презентации будут проходить в мультимедийных форматах. Кроме того, мы уходим от обилия гипсокартонных конструкций, используем больше дерева и зелени, - отметил гендиректор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Александр Породнов.

Выставка «ИННОПРОМ-2019» пройдет с 8 по 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU