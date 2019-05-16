2019-05-16T14:55:09+03:00
Недвижимость

На место будущей стройплощадки для Храма-на-Драме завозят бетонные блоки

Наталья КСЕНОФОНТОВАОлег Галимов
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Фото: Олег ГалимовФото: Олег Галимов
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На месте будущей стройплощадки для Храма-на-Драме продолжает кипеть работа.

В понедельник в сквере появился забор из металлической сетки, однако спустя два дня он не выдержал регулярного натиска протестующих. Часть даже была утоплена в Городском пруду.

Фото: Олег Галимов

Фото: Олег Галимов

Вместо него вчера рабочие начали монтировать более крепкое ограждение из металлических пластин. А сегодня с утра на площадку заезжают грузовики с бетонными блоками.

- Ясно, что к вечеру тут будет бетонный забор.Но и методический доделывают. Будет оборона в два ряда, - рассказал один из очевидцев.

Фото: Олег Галимов

Фото: Олег Галимов

Уже три дня в Екатеринбурге не утихает противостояние защитников сквера и сторонников храма. Чтобы спасти деревья от вырубки, несколько тысяч человек приходят к стройплощадке вечерами и буквально дежурят здесь до утра следующего дня.

Одни приносят плакаты с лозунгами, другие пристегивают себя цепями к стволам деревьев, третьи просто танцуют и пишут на асфальте мелом «Мы за сквер». К сожалению, не для всех участие в акции оказывается мирным. Кого-то разгоняет ОМОН, кого-то задерживают и отправляют в автозак.

На данный момент известно о 20 арестованных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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