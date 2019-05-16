На место будущей стройплощадки для Храма-на-Драме завозят бетонные блоки
На месте будущей стройплощадки для Храма-на-Драме продолжает кипеть работа.
В понедельник в сквере появился забор из металлической сетки, однако спустя два дня он не выдержал регулярного натиска протестующих. Часть даже была утоплена в Городском пруду.
Фото: Олег Галимов
Вместо него вчера рабочие начали монтировать более крепкое ограждение из металлических пластин. А сегодня с утра на площадку заезжают грузовики с бетонными блоками.
- Ясно, что к вечеру тут будет бетонный забор.Но и методический доделывают. Будет оборона в два ряда, - рассказал один из очевидцев.
Фото: Олег Галимов
Уже три дня в Екатеринбурге не утихает противостояние защитников сквера и сторонников храма. Чтобы спасти деревья от вырубки, несколько тысяч человек приходят к стройплощадке вечерами и буквально дежурят здесь до утра следующего дня.
Одни приносят плакаты с лозунгами, другие пристегивают себя цепями к стволам деревьев, третьи просто танцуют и пишут на асфальте мелом «Мы за сквер». К сожалению, не для всех участие в акции оказывается мирным. Кого-то разгоняет ОМОН, кого-то задерживают и отправляют в автозак.
На данный момент известно о 20 арестованных.
ИСТОЧНИК KP.RU
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