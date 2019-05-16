На проспекте Ленина в Екатеринбурге сбили мотоциклиста
Его забрала скорая помощь
Фото: взято из сообщества "Инцидент-Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
Изменить размер текста:
Утром в центре Екатеринбурга сбили мотоциклиста. Очевидцы сообщают, что водитель автомобиля выезжал из гимназии № 9. Сама авария произошла напротив колледжа имени Ползунова.
Пока неизвестно, какие травмы получил мотоциклист Фото: взято из сообщества "Инцидент-Екатеринбург" в соцсети "ВКонтакте"
- В 9:05 водитель ВАЗ-2112 при развороте не уступил дорогу мотоциклисту. Это произошло на Ленина,33, когда водитель двигался со стороны улицы Пушкина на улицу 8 Марта, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
Мотоциклиста доставили в 24-ю больницу. Пока неизвестно, какие травмы он получил.
ИСТОЧНИК KP.RU