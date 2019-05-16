В Екатеринбурге задержали наркодилершу с 300 дозами героина

СЕГОДНЯ 08:38 2019-05-16T14:52:05+03:00

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В уральской столице сотрудники ФСБ поймали торговку наркотиками в особо крупном размере. Женщину задержали, что называется, с поличным, когда она пыталась сбыть часть товара.

Дилером оказалась гражданка одной из стран СНГ, являющаяся активной участницей международного картеля, специализирующегося на сбыте героина.

Фото: пресс-служба ФСБ по Свердловской области

- При обследовании квартиры, арендуемой подозреваемой, а также участков местности, обнаружены и изъяты: полимерные свертки с веществом в виде порошка и комков бежевого цвета в количестве свыше 300 штук; электронные весы и другие атрибуты наркоторговцев, - рассказали в пресс-службе УФСБ по Свердловской области.

Фото: пресс-служба ФСБ по Свердловской области

Согласно заключению специалистов, все изъятые вещества являются героином. На женщину заведено уголовное дело. Ей грозит тюремный срок от 15 лет и вплоть до пожизненного.

ИСТОЧНИК KP.RU