Битва за сквер: в Екатеринбурге в ОМОН летят сырые яйца, бутылки и петарды
В Екатеринбурге больше 6 часов продолжается третья по счету акция сопротивления горожан против застройки сквера у Драмтеатра. До сих пор здесь остаются сотни активистов, которым противостоят сотрудники ОМОН.
Силовики действуют точечноФото: Алексей БУЛАТОВ
Около полуночи из толпы в сторону силовиков полетели петарды и пустые бутылки. Сначала ОМОН проводили точечные задержания наиболее активных граждан, нарушающих общественный порядок.
ОМОН проводит задержание в Театре драмы в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ
Однако, когда бросать предметы в силовиков стали чаще, у них начались переговоры по массовым задержаниям граждан. Пока они ограничились сплочением живого кольца.
Активность сторон нарастает с каждым часомФото: Алексей БУЛАТОВ
На месте событий дежурят корреспонденты «Комсомолки».
ИСТОЧНИК KP.RU
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