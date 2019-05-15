2019-05-15T23:35:16+03:00
Общество

Битва за сквер: в Екатеринбурге в ОМОН летят сырые яйца, бутылки и петарды

Противостояние перешло в активную стадию
Лев ИСТОМИН
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Противоборство сторонПротивоборство сторонФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге больше 6 часов продолжается третья по счету акция сопротивления горожан против застройки сквера у Драмтеатра. До сих пор здесь остаются сотни активистов, которым противостоят сотрудники ОМОН.

Силовики действуют точечно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики действуют точечноФото: Алексей БУЛАТОВ

Около полуночи из толпы в сторону силовиков полетели петарды и пустые бутылки. Сначала ОМОН проводили точечные задержания наиболее активных граждан, нарушающих общественный порядок.

ОМОН проводит задержание в Театре драмы в Екатеринбурге.Алексей БУЛАТОВ

Однако, когда бросать предметы в силовиков стали чаще, у них начались переговоры по массовым задержаниям граждан. Пока они ограничились сплочением живого кольца.

Активность сторон нарастает с каждым часом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Активность сторон нарастает с каждым часомФото: Алексей БУЛАТОВ

На месте событий дежурят корреспонденты «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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