2019-05-15T19:59:18+03:00
Общество

На акции протеста в Екатеринбурге загорелись тысячи ярких фонариков

Митинг проходит мирно
Лев ИСТОМИН
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Тысячи маленьких огоньков загорелись у сквераТысячи маленьких огоньков загорелись у сквераФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в третий раз на Октябрьской площади собрались три тысячи горожан, которые требуют сохранить сквер и приостановить строительство храма святой Екатерины.

Акция сегодня проходит мирно. Заново возведенный крепкий забор никто не пытается снести. Однако несколько человек за нарушение общественного порядка все же пришлось задержать.

Среди собравшихся большая часть - молодежь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Среди собравшихся большая часть - молодежьФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 21-40 горожане одновременно зажгли фонарики на смартфонах. Получился своеобразный флешмоб. Вообще, по сравнению с апрельской акций в защиту сквера, этот сбор людей получился очень мирным. Люди общаются, поют, угощают друг друга едой.

Люди и не думают расходиться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Люди и не думают расходитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стражи порядка тоже ведут себя корректно, не применяя силу.

Корреспонденты «Комсомолки» ведут прямую трансляцию с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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