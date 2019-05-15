На акции протеста в Екатеринбурге загорелись тысячи ярких фонариков

15 Май 19:58 2019-05-15T19:59:18+03:00

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В Екатеринбурге в третий раз на Октябрьской площади собрались три тысячи горожан, которые требуют сохранить сквер и приостановить строительство храма святой Екатерины.

Акция сегодня проходит мирно. Заново возведенный крепкий забор никто не пытается снести. Однако несколько человек за нарушение общественного порядка все же пришлось задержать.

Среди собравшихся большая часть - молодежьФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 21-40 горожане одновременно зажгли фонарики на смартфонах. Получился своеобразный флешмоб. Вообще, по сравнению с апрельской акций в защиту сквера, этот сбор людей получился очень мирным. Люди общаются, поют, угощают друг друга едой.

Люди и не думают расходитьсяФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стражи порядка тоже ведут себя корректно, не применяя силу.

Корреспонденты «Комсомолки» ведут прямую трансляцию с места событий.

ИСТОЧНИК KP.RU