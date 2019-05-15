Певица из Екатеринбурга Лиза Монеточка поддержала сторонников сохранения сквера возле Драмтеатра

15 Май 16:54 2019-05-15T16:54:14+03:00

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Уроженка Екатеринбурга, а ныне топовая исполнительница Лиза Монеточка высказалась по поводу конфликта у Драмтеатра. Юная певица встала на сторону защитников сквера.

- Я всегда знала, что в моем городе живут самые ответственные люди, которые знают чего они хотят, ценят то, что им дорого и борются за это, - написала уралочка в Instagram. - Это уже не первый раз, когда жители Екатеринбурга своим примером показывают, что они осознают право выбора судьбы для своего города и стремятся его реализовывать в любых обстоятельствах.

Монеточка также отметила, что мечтает о том дне, когда в нашей стране это не будет никого удивлять.

ИСТОЧНИК KP.RU