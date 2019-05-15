2019-05-15T16:35:58+03:00
Происшествия

Житель Качканара убил друга, который не хотел уходить из гостей

Мужчина нанес один удар ножом, но он оказался смертельным
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: СУ СКР по Свердловской областиФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Качканаре посадили местного жителя, который жестоко убил своего друга, пришедшего к нему в гости. В тот вечер приятели устроили застолье. Когда часы показывали уже полночь, мужчина намекнул другу, что уже поздно - пора бы и честь знать. Однако приятель не хотел расставаться. Возник конфликт.

Последней каплей стали неприличные высказывания в адрес бывшей жены подсудимого. После этого злоумышленник схватил нож и ударил им гостя. От полученного ранения потерпевший вскоре скончался.

- Подсудимый избавился от орудия преступления, выкинув нож в окно, а затем покинул место происшествия. Но через некоторое время вернулся домой, где и был задержан полицейскими. В ходе следствия злоумышленник свою вину признал, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Суда приговорил мужчину к семи годам колонии строгого режима. Кроме того в пользу родственников убитого обвиняемый должен будет выплатить 500 тысяч рублей в счёт возмещения морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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