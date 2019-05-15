СвЖД предложила использовать рейсовые «Ласточки» для развития в регионе группового детского туризма

15 Май 16:09 2019-05-15T16:09:06+03:00

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15 мая группа школьников из Камышлова совершила туристическую поездку в Екатеринбург с посещением Свердловской детской железной дороги (ДЖД) и технопарка «Кванториум». Дети с комфортом добрались на скоростном электропоезде «Ласточка» (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания») до станции Шарташ. Там юных путешественников уже ждали автобусы ДЖД, которые доставили группу в ЦПКиО им. Маяковского.

На малой магистрали для ребят провели обзорную экскурсию, показали депо и подвижной состав, накормили обедом, а затем организовали мастер-классы с использованием технологий виртуальной/дополненной реальности и хайтек. В учебных помещениях ДЖД школьники погрузились в процесс организации движения поездов, после чего сами прокатились по детской железной дороге.

Использование возможностей железнодорожной инфраструктуры (скоростные пригородные «Ласточки», ДЖД), профориентационных и развлекательных программ на базе малой магистрали может стать частью комплексного туристического продукта по достопримечательностям уральской столицы. Как отмечает заместитель начальника СвЖД Алексей Гребенкин, данная работа, организованная железнодорожниками в сотрудничестве с администрациями муниципалитетов, будет способствовать развитию доступного железнодорожного туризма в регионе и поможет школьникам из малых городов получать яркие положительные эмоции от знакомства с техникой, развивать интерес к инженерному делу.

Важным плюсом является то, что туристические группы по железной дороге перевозятся с учетом современных требований к комфорту и безопасности. В вагонах «Ласточек» поддерживается оптимальный микроклимат, есть биотуалеты и розетки для подзарядки мобильных устройств. В пути следования группы школьников сопровождают сотрудники частных охранных предприятий. Кроме того (в отличие от перевозок автотранспортом) отсутствует необходимость согласовывать такую поездку с ГИБДД.

Малая магистраль в парке имени Маяковского является центром сохранения исторического наследия узкоколейных железных дорог России. Собранная здесь коллекция раритетной техники уже насчитывает более 70 экспонатов. Значительная часть из них – действующие, остальные ожидают реставрации. Специалисты стараются не только воссоздать первоначальный облик техники, но и восстановить ее до рабочего состояния. В конце прошлого года четыре экспоната (паровозы Orenstein und Koppel №9 и ВП4-1425, вагон-мастерская, мотовоз серии MSZ161) были признаны памятниками науки и техники всероссийского значения. Несколько десятков экспонатов музея узкоколейной железнодорожной техники (паровозы, тепловозы, путевые машины, пассажирские и грузовые вагоны различного назначения) выставлены около вокзала станции Екатеринбург-Детский.

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Сеть маршрутов, где для перевозки пассажиров используются современные скоростные электропоезда, планомерно расширяется.

В графике 2018/2019 гг. пригородные поезда «Ласточка» на СвЖД на постоянной основе курсируют на направлениях между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, Кушвой, Каменском-Уральским, Кузино, Шалей и Талицей (Свердловская область). По праздникам скоростные электрички отправляются в Верхотурье и Серов.

В Пермском крае с 1 ноября 2018 года «Ласточки» появились на направлениях Пермь – Кунгур и Пермь – Верещагино, а с 6 мая 2019 года маршрут «Ласточки» Пермь-2 – Кунгур продлен до станции Кишерть.

ИСТОЧНИК KP.RU