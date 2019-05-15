2019-05-15T16:09:08+03:00
Общество

Вице-мэр Екатеринбурге о конфликте возле Драмтеатра: «Рискуем остаться без второй ветки метро»

По мнению Екатерины Кузёмки, акции протеста могут негативно сказаться на инвестиционном проекте
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Уступать друг другу ни одна из сторон активистов не желаетУступать друг другу ни одна из сторон активистов не желаетФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге третий день не стихает противостояние активистов, выступающих за сохранение сквера возле Драмтеатра, и тех, кто желает видеть на этом месте новый 80-метровый храм.

Уступать друг другу ни одна из сторон не желает, что явно вызывает недовольство мэрии. Замглавы Екатеринбурга по вопросам внутренней и информационной политики Екатерина Кузёмка заявила, что конфликт может сильно ударить по имиджу города и негативно сказаться на инвестиционных проектах.

- С федерального и международного уровня мы смотримся как протестный город, а иногда и вызываем недоумение, которое появляется в связи с негативным отношением горожан к храму, - отметила вице-мэр. - Мы рискуем остаться без второй ветки метро, без крупных международных мероприятий. Мне бы хотелось, чтобы организаторы этих акций осознавали масштаб ущерба, который они наносят городу. Исполнительная власть не может занимать позицию той или иной конфликтующей стороны. Она работает для всех горожан. Сейчас мы продолжаем рассматривать варианты, чтобы найти компромиссное решение, которое устроит всех.

Между тем глава Екатеринбурга озвучил свой вариант компромисса. На встрече с представителями обеих сторон активистов мэр предложил взамен зеленого участка на набережной Городского пруда разбить в центре новый парк - «Парк Согласия».

- Этот парк по содержанию и наполнению может стать таким, каким его хотят видеть жители. Он станет новым центром отдыха в сердце города, но самое главное - символом единения екатеринбуржцев, умения вести диалог и принимать сложные, но устраивающие всех решения, - сказал Александр Высокинский.

Местом для новой рекреационной зоны рассматривают правый берег водоема, неподалеку от места нынешнего строительства. Это позволит провести реконструкцию лодочной станции и запустить по реке новые арт-лодки, сделать зону отдыха для семей с детьми с колесом обозрения, танцевальной площадкой, скейтпарком или роллердромом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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