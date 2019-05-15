В Сысерти посадили гаишника спецроты ДПС, насмерть сбившего пешехода

15 Май 15:08 2019-05-15T15:31:53+03:00

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В Сысерти вынесли приговор экс-инспектору специализированной роты ДПС. Михаила Пономарева признали виновным в нарушении ПДД, будучи в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло за собой смерть человека.

- Находясь за рулем личного автомобиля «Фольксваген Туарег», обвиняемый неосторожно отнесся к возможным последствиям, не соблюдая установленную скорость, допустил съезд на левую обочину, по которой двигался 56-летний мужчина. В результате наезда пешеход получил травмы головы, конечностей и туловища, из-за которых вскоре скончался, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд назначил Михаилу Пономареву 2 года и 4 месяца колонии общего режима, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах и органах государственной власти на 2 года. Также мужчине на ближайшие два года запрещено садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU