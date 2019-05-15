В Екатеринбурге на пять суток арестовали задержанного на стихийной акции в сквере у драмтеатра

15 Май 13:58 2019-05-15T14:01:10+03:00

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В Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга назначили первый арест среди задержанных на стихийной акции в сквере у драмтеатра. Ему дали пять суток за мелкое хулиганство.

– Задержанный – Тимофеев Сергей. Арестовали по статье 20.1 часть 2 КоАП РФ, – уточнили в пресс-службе суда.

Ранее руководитель пресс-службы областного главка Валерий Горелых сообщал, что после протестной акции 14 мая протоколы о правонарушении составили в отношении 26 граждан. Кроме того, госпитализировали трех человек. Тогда в сквере работали 115 сотрудников полиции и Росгвардии.

Напомним, акция началась 13 мая. Она продолжалась в течение восьми часов. Тогда задержали всего двух человек – они пытались подраться с другими участниками и распыляли перцовые баллончики. На следующий день в сквере вновь собрались люди. Они протестуют против строительства храма Святой Екатерины на этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU