Простое решение: уральский монархист предложил построить храм в Екатеринбурге через дорогу от сквера

15 Май 12:48 2019-05-15T13:01:51+03:00

Здание, где Антон Баков предложил возвести храм, расположено через дорогу от сквера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь много лет пустует недострой

Изменить размер текста: A A

Известный российский политтехнолог и монархист Антон Баков прокомментировал конфликтную ситуацию со строительством храма святой Екатерины в уральской столице. По его словам, есть решение, которое может устроить и защитников сквера, и спонсоров возведения нового собора.

Простое решение вопроса. Фото: Яндекс.Карты

- Буквально через дорогу от сквера более 25 лет стоит богопротивный долгострой на Октябрьской площади, дом 5, ныне стыдливо завешенный простынкой «Экспо-2025». Понятно, что все права застройщика там истекли еще в прошлом веке, - пишет Антон Баков на своей страничке в Facebook. – Может городу и области хватит придерживать участок городской земли и отдать его под храм?

Опытный политтехнолог нашел простое решение спорного вопроса. Фото: личная страничка Антона Бакова в Facebook

Проект 25-летней давности предусматривал строительство на этом месте большой деловой центр из трех зданий семи, восьми и четырнадцати этажей для гостиницы.

- Виден храм с пруда будет отлично. Если, конечно, сквер не застроят. И даже отражаться церковь в водах будет, - пишет политтехнолог.

По его словам, есть только одна проблема – этот участок уже принадлежит холдингу УГМК. Владелец намерен возвести там многофункциональный комплекс с элитными квартирами и коммерческими помещениями.

Противостояние может продолжиться и сегодняФото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, руководство Свердловской области не намерено переносить стройку на новое место. Взамен борцам за сквер у Драмтеатра предложили обустроить в центре Екатеринбурге другой сквер, который станет новым местом для отдыха горожан.

- Мы готовы рассмотреть дополнительные предложения. Например, по набережным, где можно поработать и организовать там зоны отдыха, озеленение, общественные пространства, - заявил по итогам встречи с переговорщиками вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.

Отметим, что на 13 и 14 мая сквер в центре уральской столицы защищали активисты, которые выступают против строительства собора на этом месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ОМОН выдавливает людей из сквера: второй день противостояния у Драмтеатра в Екатеринбурге. Трансляция "Комсомолки" со второго дня акции. (подробнее).

Губернатор Куйвашев усадил участников конфликта вокруг храма у Драмтеатр за стол переговоров: онлайн-трансляция. Трансляция "Комсомолки" с брифинга, который прошел 14 мая (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU