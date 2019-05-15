Простое решение: уральский монархист предложил построить храм в Екатеринбурге через дорогу от сквера
Известный российский политтехнолог и монархист Антон Баков прокомментировал конфликтную ситуацию со строительством храма святой Екатерины в уральской столице. По его словам, есть решение, которое может устроить и защитников сквера, и спонсоров возведения нового собора.
Простое решение вопроса. Фото: Яндекс.Карты
- Буквально через дорогу от сквера более 25 лет стоит богопротивный долгострой на Октябрьской площади, дом 5, ныне стыдливо завешенный простынкой «Экспо-2025». Понятно, что все права застройщика там истекли еще в прошлом веке, - пишет Антон Баков на своей страничке в Facebook. – Может городу и области хватит придерживать участок городской земли и отдать его под храм?
Опытный политтехнолог нашел простое решение спорного вопроса. Фото: личная страничка Антона Бакова в Facebook
Проект 25-летней давности предусматривал строительство на этом месте большой деловой центр из трех зданий семи, восьми и четырнадцати этажей для гостиницы.
- Виден храм с пруда будет отлично. Если, конечно, сквер не застроят. И даже отражаться церковь в водах будет, - пишет политтехнолог.
По его словам, есть только одна проблема – этот участок уже принадлежит холдингу УГМК. Владелец намерен возвести там многофункциональный комплекс с элитными квартирами и коммерческими помещениями.
Противостояние может продолжиться и сегодняФото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, руководство Свердловской области не намерено переносить стройку на новое место. Взамен борцам за сквер у Драмтеатра предложили обустроить в центре Екатеринбурге другой сквер, который станет новым местом для отдыха горожан.
- Мы готовы рассмотреть дополнительные предложения. Например, по набережным, где можно поработать и организовать там зоны отдыха, озеленение, общественные пространства, - заявил по итогам встречи с переговорщиками вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько.
Отметим, что на 13 и 14 мая сквер в центре уральской столицы защищали активисты, которые выступают против строительства собора на этом месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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