2019-05-15T11:49:15+03:00
Общество

В Свердловской области наберут 220 волонтеров для работы на ИННОПРОМ-2019

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В этом году страной-партнером Иннопрома станет ТурцияВ этом году страной-партнером Иннопрома станет ТурцияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области стартовал набор волонтеров, которые будут задействованы в организации выставки ИННОПРОМ-2019. Участие в проведении крупнейшего международного промышленного в регионе мероприятия примут 220 добровольцев.

Они будут регистрировать посетителей, регулировать поток на парковках, встречать и сопровождать гостей, сообщать им о программе выставки, месте и времени проведения деловых и демонстрационных событий.

Для участия в волонтерской программе необходимо зарегистрироваться на сайте www.innoprom.com в разделе «Волонтерская программа». Тех, кто успешно пройдет собеседование, отправят на специальное обучение.

Выставка ИННОПРОМ пройдёт в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. В этом году страной-партнером станет Турция.

- Мы ждем от ИННОПРОМа развития новых направлений сотрудничества с турецкой стороной. Мы хотим, чтобы Турция открыла для себя наш регион как динамично развивающуюся индустриальную территорию, - отметил Евгений Куйвашев. - Наш опыт говорит о том, что после выставки товарооборот региона со страной-партнером стабильно растет, а взаимодействие приобретает системный характер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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