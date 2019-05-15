Летом из Екатеринбурга отправятся дополнительные поезда к Черному морю

15 Май 11:17 2019-05-15T11:17:30+03:00

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Этим летом для удовлетворения повышенного спроса на пассажирские перевозки на Свердловской железной дороге запустят дополнительные «южные» поезда в Анапу и Адлер.

Поезд №590/589 сообщением Екатеринбург – Имеретинский Курорт будет отправляться из Екатеринбурга 14, 21, 27 июня, 5, 12, 19, 26 июля и 2, 9, 16, 23 августа. Обратно из Имеретинского курорта поезд отправится 17, 24, 30 июня, 8, 15, 22, 29 июля и 5, 12, 19, 26 августа.

Также назначены дополнительные поезда до Анапы:

- №595/596 Екатеринбург – Анапа, отправление из Екатеринбурга 1, 8, 14, 21, 28 июня, 5, 11, 18, 24, 31 июля и 7, 14, 21, 27 августа. Обратно из Анапы поезд отправится 4, 11, 17, 24 июня, 1, 8, 14, 21, 27 июля и 3, 10, 17, 24, 30 августа.

- №595/596 Тюмень – Анапа, отправление из Тюмени 9, 11 июня, 2, 22 июля и 10, 15 августа. Обратно из Анапы поезд отправится 12, 14 июня, 5, 25 июля и 13, 18 августа.

- №591/592 Пермь – Анапа, отправление из Перми 10, 17, 24 июня, 1, 9, 16, 23, 30 июля и 6, 13, 20, 28 августа. Обратно из Анапы поезд отправится 13, 20, 27 июня, 4, 12, 19, 26 июля и 2, 9, 16, 23, 31 августа.

В целом на летний период холдингом «РЖД» будут дополнительно назначены около 530 рейсов поездов дальнего следования, в том числе порядка 400 поездов в южном направлении (Адлер, Анапа, Новороссийск, Кисловодск, Краснодар и др.).

В настоящее время билеты на курорты Черноморского побережья приобрели уже 1,2 млн путешественников. Спрос на данные направления превышает аналогичный показатель прошлого года более чем на 20%.

Подробную информацию о маршрутах, графике движения поездов дальнего следования и стоимости билетов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по телефону единого информационно-сервисного центра 8 (800) 775-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU