2019-05-14T15:36:38+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге нашли контейнер с маркировкой радиации

Место происшествия оцепили полицейские
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В Екатеринбурге накануне во дворе на улице Ирбитская был обнаружен подозрительный контейнер. На емкости, стоящей вблизи жилых домов, была маркировка радиактивного вещества.

Вызванные на место происшествия полицейские немедленно оцепили территорию. К счастью, здоровью людей ничего не угрожало.

- Специалисты химико-измерительной лаборатории Территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области изъяли предмет для хранения с последующей утилизацией, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

После того как контейнер забрали, сотрудниками МЧС сделали замеры радиоактивного фона. Никаких превышений зафиксировано не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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