В Екатеринбурге нашли контейнер с маркировкой радиации
В Екатеринбурге накануне во дворе на улице Ирбитская был обнаружен подозрительный контейнер. На емкости, стоящей вблизи жилых домов, была маркировка радиактивного вещества.
Вызванные на место происшествия полицейские немедленно оцепили территорию. К счастью, здоровью людей ничего не угрожало.
- Специалисты химико-измерительной лаборатории Территориального центра мониторинга и реагирования на ЧС Свердловской области изъяли предмет для хранения с последующей утилизацией, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
После того как контейнер забрали, сотрудниками МЧС сделали замеры радиоактивного фона. Никаких превышений зафиксировано не было.
ИСТОЧНИК KP.RU