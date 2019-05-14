В Екатеринбурге в выходные ради бегунов и велосипедистов перекроют центр города

СЕГОДНЯ 13:41 2019-05-14T13:51:08+03:00

Организаторы ожидают более 3000 спортсменов со всей России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь пройдут сразу два крупных спортивных мероприятия

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В предстоящие выходные центр Екатеринбурга снова станет пешеходным. В воскресенье в уральской столице пройдут сразу два масштабных спортивных соревнования.

Утром, в 9 часов, будет дан старт третьему Всероссийскому полумарафону «ЗаБег» - в нем примут участие атлеты из 20 крупнейших городов страны.

Бегуны на свое усмотрение преодолеют дистанции в 21, 10 или 5 километров. Для детей подготовят двухкилометровую трассу. Организаторы ожидают, что в общей сложности участниками полумарафона станут порядка 3000 человек.

Схема: екатеринбург.рф

После того, как финишную черту пересечет последний атлет, состоится велопробег «Велопарад».

Программа мероприятия

- 8:40 – торжественное открытие полумарафона «ЗаБег»;

- 9:00 – старт участников на дистанции 21, 10, 5 и 2 километра (схема забега прикреплена под данным текстом)

- 12:00 – финиш последнего участника;

- 12:00-13:00 – велопробег «Велопарад».

- На время проведения мероприятий на ряде улиц будет закрыто движение всех видов транспорта. В частности, ориентировочно с 8:00 до 12:00 будут закрыты проспект Ленина от Московской до Пушкина и улица 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина, - сообщили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU