В Екатеринбурге в выходные ради бегунов и велосипедистов перекроют центр города
В предстоящие выходные центр Екатеринбурга снова станет пешеходным. В воскресенье в уральской столице пройдут сразу два масштабных спортивных соревнования.
Утром, в 9 часов, будет дан старт третьему Всероссийскому полумарафону «ЗаБег» - в нем примут участие атлеты из 20 крупнейших городов страны.
Бегуны на свое усмотрение преодолеют дистанции в 21, 10 или 5 километров. Для детей подготовят двухкилометровую трассу. Организаторы ожидают, что в общей сложности участниками полумарафона станут порядка 3000 человек.
Схема: екатеринбург.рф
После того, как финишную черту пересечет последний атлет, состоится велопробег «Велопарад».
Программа мероприятия
- 8:40 – торжественное открытие полумарафона «ЗаБег»;
- 9:00 – старт участников на дистанции 21, 10, 5 и 2 километра (схема забега прикреплена под данным текстом)
- 12:00 – финиш последнего участника;
- 12:00-13:00 – велопробег «Велопарад».
- На время проведения мероприятий на ряде улиц будет закрыто движение всех видов транспорта. В частности, ориентировочно с 8:00 до 12:00 будут закрыты проспект Ленина от Московской до Пушкина и улица 8 Марта от Бориса Ельцина до проспекта Ленина, - сообщили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU