В Кремле заявили, что знают о ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 13:17 2019-05-14T13:17:25+03:00

Сегодня в сквере у Драмтеатра пройдет молебен

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о ситуации вокруг строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Напомним, что через час в резиденции свердловского губернатора пройдет встреча конфликтующих сторон, а в 19:00 на месте будущего храма начнется молебен.

- В Кремле видели сообщения СМИ о ситуации вокруг строительства храма в Екатеринбурге, - сказал пресс-секретарь Владимира Путина.

Стоит отметить, что вчерашний конфликт закончился несколькими задержаниями, а участники разошлись по домам лишь к пяти утра. Двум тысячам горожан противостояли сотни крепких парней, которые пришли «защищать храм» под предводительством бойца MMA Ивана Штыркова. Сейчас огороженная территория сквера находится под охраной полусотни сотрудников ЧОПа.

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ИСТОЧНИК KP.RU