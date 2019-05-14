Подписали уже 8000: екатеринбуржцы создали петицию за сохранение парка у Драмтеатра

СЕГОДНЯ 12:04 2019-05-14T12:15:11+03:00

Авторы документа не понимают, почему возвести обитель нужно, вырубив половину парка, в то время, как в городе и без того почти нет зелени Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге продолжается противостояние между активистами, ратующими за возведение храма святой Екатерины и теми, кто хочет сохранить сквер возле Театра драмы.

Ночью разность взглядов чуть не довела горожан до массовой драки, однако сейчас страсти поутихли и в ход пошли мирные методы. Так, выступающие против вырубки сквера, создали петицию. За несколько часов ее подписали уже 8000 человек.

Авторы документа не понимают, почему возвести обитель нужно, вырубив половину парка, в то время, как в городе и без того почти нет зелени. К тому же в зоне прямой видимости уже есть три храма.

Вот так должен выглядеть новый храм Фото: проектная документация

- Мы не против храмов. Мы за то, чтобы наше мнение слышали. Большинство из нас православные, но у нас есть выбор, в какой храм или церковь ходить, с выбором насчет парков и мест рекреации в Екатеринбурге, особенно в центре, гораздо сложнее. В парк может пойти любой, невзирая на пол, возраст, принадлежность к той или иной конфессии, ориентацию, или уровень дохода. Очередной храм в центре города едва ли сможет похвастаться тем же, - говорится в тексте петиции. - К тому же, исходя из планировок, предоставленных во время слушаний, стало ясно, что в Храме святой Екатерины для владыки предусмотрен отдельный вестибюль, несколько залов, комната отдыха, санузел - все это займет половину первого этажа. Нужна ли новая резиденция священникам высочайшего ранга в нашем городе?

Также активистов беспокоит архитектурное сочетание зданий. Екатеринбург Сити - это в чистом виде модерн, сам театр является советской постройкой, а храм при этом почему-то собираются сделать в византийском ключе.

- Мы даже поработали за тех, кто так активно продвигает этот проект, и нашли отличную площадку. И даже в центре! - резюмируют активисты. - А если быть точнее - на месте платной парковки вблизи Башни Исеть.

ИСТОЧНИК KP.RU