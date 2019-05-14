В Екатеринбурге митингующим в сквере у театра драмы раздали пледы

СЕГОДНЯ 00:27 2019-05-14T00:27:40+03:00

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Протестная акция около драмтеатра в Екатеринбурге не прекращается. На места приезжают новые участники – в основном, обычные горожане, которых привлекло массовое мероприятие.

Среди участников акции не только активисты, но и обычные горожанеФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сейчас на месте начали раздавать пледы. Их привезла девушка – жительница Екатеринбурга, - передает корреспондент «КП»-Екатеринбург. - Еще принесли банан. Из-за него чуть не подрались.

Голодные и уставшие участники конфликта чуть не подрались из-за бананаФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свои места также не покидают сторонники строительства храма Святой Екатерины: бойцы РМК буравят взглядом защитников сквера. Они продолжают ругаться и кидают друг в друга пластиковые бутылки. Тем не менее, полиция уехала с места событий.

Акция началась в семь часов вечера 13 мая. Уже ночью задержали нескольких участников конфликта, успели распылить перцовые баллончики и даже травмировали пару человек. Подробнее об этом можно прочесть в трансляции «КП»-Екатеринбург.

ИСТОЧНИК KP.RU