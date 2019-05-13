В Екатеринбурге, чтобы разогнать защитников сквера, вызвали ОМОН

13 Май 22:12 2019-05-13T22:12:52+03:00

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В Екатеринбурге к скверу у драмтеатра, где уже пять часов продолжается акция в защиту сквера от строительства храма Святой Екатерины, приехали бойцы ОМОН. Как сообщают корреспонденты «КП»-Екатеринбург с места событий, участники протеста, завидев грузовик, начали аплодировать.

- После этого они уехали парковаться за белым домом. Также подъехали шесть машин ППС. Офицеры полиции с кем-то созваниваются, бойцы стоят за забором – некоторые улыбаются, - передают они. – Горожан попросили разойтись по громкоговорителю. В случае неповиновения обещают принять меры.

Задержанных отвезут в девятый отдел полицииФото: Алексей БУЛАТОВ

В ответ на действия правоохранительных органов толпа скандирует: «Позор!». Офицер полиции полковник Васильев сообщил «КП»-Екатеринбург, что задержанных будут отвозить в девятый отдел полиции. Комментировать бездействие сотрудников правопорядка в тот момент, когда бойцы набросились на защитников сквера, он отказался.

В это время опытные общественники объясняют, что делать, если вас задержала полиция. Сами защитники продолжают ругаться с бойцами за забором. Последние настаивают, что участники акции пьяны. Полную трансляцию с места событий можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU