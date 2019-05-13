Прокуратура Свердловской области запросила пожизненный срок для серийного маньяка

СЕГОДНЯ 17:09 2019-05-13T17:11:23+03:00

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В Свердловском областном суде проходит разбирательство по делу о серийном маньяке, который совершал преступления на протяжении 27 лет. От его рук пострадали 12 человек.

- Им оказался 48-летний житель Екатеринбурга. Его обвиняют в разбоях, покушениях на убийство и изнасилованиях, - рассказали в прокуратуре региона. – В основном он орудовал в районах ряда автомобильных мостов и транспортных развязок города.

Впервые обвиняемый нарушил закон в декабре 1992 года. Тогда пострадала несовершеннолетняя, которую он встретил на Сибирском тракте рядом с территорией центрального лесничества.

- В 2009 году мужчина пытался изнасиловать 24-летнюю девушку. Он встретил ее между проезжей частью дублера Сибирского тракта и железнодорожными путями станций «Путевка» - «ВИЗ», - добавили в прокуратуре. – Пострадавшая сопротивлялась. Тогда он нанес 15 ударов ножом в туловище, руки и ноги девушки, а потом задушил ее поясом от куртки.

В ходе судебной психолого-психиатрической экспертизы стало ясно, что обвиняемый не нуждается в госпитализации. Также ранее его осудили за убийство, изнасилования и разбойные нападения на 15 лет. Он освободился в 2009 году. Гособвинитель настаивает, что к обвиняемому нужно применить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Пока продолжаются прения сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU