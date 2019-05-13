2019-05-13T15:08:36+03:00
Экономика

Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 10,8 % в январе - апреле

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В январе - апреле 2019 года на Свердловской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 92,4 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 10,8 % больше, чем за аналогичный период 2018 года. Во внутреннем сообщении отправлено 60 тыс. ДФЭ (+15,4 %), в экспортном - 32,4 тыс. ДФЭ (+3,1 %).

Перевозка груженых контейнеров на СвЖД во всех видах сообщения за четыре месяца выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,2 % и составила 66 тыс. ДФЭ (перевезено 1,2 млн тонн грузов, +10,3 %), в том числе:

- нефть и нефтепродукты - 14,7 тыс. ДФЭ (+18,3 % к уровню января - апреля 2018 года);

- черные металлы - 4,1 тыс. (+19,8 %);

- лесные грузы - 8 тыс. (+9,2 %);

- бумага - 9,7 тыс. (+3,7 %);

- цветные металлы - 5,6 тыс. (-6,4 %);

- химикаты и сода - 15,1 тыс. (-0,8 %);

- строительные грузы - 1,2 тыс. (+17,5 %);

- огнеупоры - 1,9 тыс. (+58,8 %);

- метизы - 2 тыс. (+16,4 %).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе - апреле 2019 года было перевезено 1,57 млн контейнеров ДФЭ (TEU), что на 15,7 % больше, чем за аналогичный период 2018 года.

*ДФЭ - условная единица измерения вместимости, эквивалентная полезному объему стандартного 20-футового контейнера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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