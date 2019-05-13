За майские праздники на Среднем Урале сгорело 467 гектаров леса

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-13T14:25:23+03:00

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Пока одни свердловчане беззаботно отдыхали в майские праздники, у других работы было хоть отбавляй, особенно у пожарных. За прошедшие четыре выходных дня, с 9 по 12 мая, в области произошло 44 природных пожара. Активнее всего горели леса, в общей сложности выгорели 467 гектаров деревьев.

Еще 58 гектаров было охвачено огнем вне леса. Из-за установившейся сухой и ясной погоды, когда днем температура воздуха достигала +29 градусов, в среднем ежедневно возникало по 10 пожаров. Но, несмотря на количество и солидные площади, уже в первые сутки «Уральская база авиационной охраны лесов» потушила 90 % всех возгораний.

- Всего с начала пожароопасного сезона в области потушено более 120 лесных пожаров. Стоит отметить, что основной причиной природных пожаров по-прежнему остается несоблюдение правил пожарной безопасности в лесу населением, - рассказали в Департаменте информполитики региона.

Напомним, что в 37 муниципалитетах, включая Екатеринбург, действует особый противопожарный режим. Это значит, что населению временно запрещено ходить в лес и разводить на природе огонь. За нарушения правил предусмотрен штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU