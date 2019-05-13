2019-05-13T11:00:57+03:00
Общество

Студенты из Екатеринбурга устроят благотворительный сбор в стиле «Игры престолов»

Так молодежь надеется привлечь внимание к нуждам бездомных кошек и собак
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Благотворительная акция начнётся 14 мая и продлится до 18 числаБлаготворительная акция начнётся 14 мая и продлится до 18 числаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге фанаты «Игры престолов» устроят благотворительный сбор для бездомных кошек и собак, находящихся в приютах и на передержках. Помочь усатым и хвостатым могут все желающие. «Лютоволки» и «сумеречные коты» нуждаются в кормах, медикаментах, амуниции, витаминах, игрушках.

- В день выхода финальной серии «Игры престолов», 19 мая, все собранные вещи будут переданы в благотворительный фонд «ЗООзащита», на попечении которого находятся около 200 собак и 100 кошек, в том числе собаки из муниципального Пункта содержания животных, - рассказали организаторы.

Фото: организаторы акции

Фото: организаторы акции

Благотворительная акция начнётся 14 мая и продлится до 18 числа. Приносить подарки для бездомных животных можно в здание Гуманитарного университета по адресу: улица Сурикова, д. 24А (холл). С 11:30 до 14:00 сбор будет вестись в холле, в остальное время - в деканате.

Выгулять собак можно в пункте кратковременного содержания по адресу: улица Посадская, д. 3. Погладить котов - в зоопространстве «Мохнатая компания» на. Посадской, д. 44/1.

Кроме того, в рамках акции фанаты сериала смогут сфотографироваться с уральской Дейнерис и её пёсодраконом, а также с Красной женщиной.

С 6 по 18 мая пройдет первый косплей по мотивам «Игры престолов» для домашних животных. Каждый желающий может выложить снимок своего питомца в образе любимого героя из сериала в альбом конкурса и претендовать на победу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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