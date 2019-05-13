2019-05-13T09:55:01+03:00
Общество

В Нижнем Тагиле будут судить наркодилера, торгующего «синтетикой»

Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Почти за год наркодилер «заработал» 175,8 тысяч рублейПочти за год наркодилер «заработал» 175,8 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Урале перед судом предстанет житель Верхней Салды, обвиняемый в незаконном сбыте наркотиков. По версии следствия, мужчина продавал «синтетику» через «закладки» либо лично передавая товар на территории Нижнего Тагила.

- Обвиняемый приобрел две сим-карты, после чего, осуществляя незаконный сбыт наркотических средств, сообщал клиентам указанные номера счетов для внесения 100%-ой предоплаты, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Лица, пожелавшие приобрести наркотические средства, переводили деньги через электронные кошельки либо наличными через платежные терминалы.

Почти за год наркодилер «заработал» 175,8 тысяч рублей. На данный момент уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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