2019-05-13T09:15:35+03:00
Экономика

Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 0,7% в апреле

В прошлом месяце с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,3 миллиона пассажиров
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Всего за январь-апрель 2019 года отправлено 8,8 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 годаВсего за январь-апрель 2019 года отправлено 8,8 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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По оперативным данным, в апреле 2019 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги отправлено 2,3 млн пассажиров, что на 0,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено 1,7 млн пассажиров (+1,5%), в дальнем следовании – 0,6 млн (-1,7%). Пассажирооборот на СвЖД в апреле 2019 года составил 677,6 млн пасс-км, что на 3,5% меньше апреля 2018 года.

Всего за январь-апрель 2019 года отправлено 8,8 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из них в пригородном сообщении отправлено 6,3 млн пассажиров (+2,8%), в дальнем следовании – 2,5 млн (+1%). Пассажирооборот на СвЖД с начала 2019 года уменьшился на 2% к уровню прошлого года и составил 2,7 млрд пасс-км.

В целом на инфраструктуре ОАО «РЖД», по оперативным данным, в апреле 2019 года перевезено почти 96,5 млн пассажиров, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в пригородном сообщении отправлено около 88,4 млн пассажиров (+4%), в дальнем следовании – 8,1 млн (+1,6%). Пассажирооборот в апреле 2019 года составил 8,9 млрд пасс-км, что на 1,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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