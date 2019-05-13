На участке трассы Екатеринбург – Тюмень вводят реверсивное движение

СЕГОДНЯ 09:11 2019-05-13T09:11:53+03:00

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На трассе Екатеринбург – Тюмень в Богдановиче вводят реверсивное движение на время ремонта возле ж/д переезда. Как рассказали в «Уралуправдоре», работы будут проводиться на улице Кунавина с 13 по 20 мая.

- На время ремонта будет организовано реверсивное движение по одной полосе, - объяснили специалисты «Уралуправдора». - Объезд возможен через Сухой Лог и Калиновское с выездами на федеральную трассу на 92 и 128 км. Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения. Будьте внимательными на дорогах, соблюдайте скоростной режим.

Стоит отметить, что в этом году началось проектирование обхода Богдановича, строительство которого позволит водителям без пробок объезжать город. К строительству объездной дороги планируется приступить в 2022 году.

В случае если вы стали свидетелем нештатной ситуации на федеральных трассах, звоните в круглосуточную дежурно-диспетчерскую службу «Уралуправтодора » по телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU