Советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка получила пост вице-мэра города

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-13T09:03:28+03:00

Теперь она отвечает за вопросы внутренней и информационной политики

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Екатерина Куземка - экс-советник мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, стала его заместителем по вопросам внутренней и информационной политики. Информацию об этом уже разместили на официальном портале города.

- Екатерина Куземка руководит комитетами по внешним связям и организации значимых общероссийских и международных мероприятий, а также информационно-аналитическим департаментом, - сообщается на сайте администрации.

На работу в мэрию Куземка пришла в феврале 2019 года. Ранее она занимала пост первого замглавы исполкома отделения «Единой России» в регионе, а также работала на выборах в Гордуму Екатеринбурга-2018.

До нее должность вице-мэра по внутренней и информационной политике занимал политолог Анатолий Гагарин. В марте этого года он уволился по собственному желанию из-за нарушений, которые выявила прокуратура. Ведомство обнаружило, что во время работы чиновником, Гагарин продолжал занимать должность директора в трех коммерческих организациях. Он проработал в администрации чуть больше трех месяцев.

Кстати, департамент внутренней политики планируют ликвидировать. Глава города внес на рассмотрение в Гордуму проект, при котором в администрации Екатеринбурга появится департамент общественных связей. Им и будет руководить Куземка.

ИСТОЧНИК KP.RU