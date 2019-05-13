2019-05-13T09:03:28+03:00
Политика

Советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка получила пост вице-мэра города

Теперь она отвечает за вопросы внутренней и информационной политики
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: взято со страницы Екатерины Куземки в FacebookФото: взято со страницы Екатерины Куземки в Facebook
Изменить размер текста:

Екатерина Куземка - экс-советник мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, стала его заместителем по вопросам внутренней и информационной политики. Информацию об этом уже разместили на официальном портале города.

- Екатерина Куземка руководит комитетами по внешним связям и организации значимых общероссийских и международных мероприятий, а также информационно-аналитическим департаментом, - сообщается на сайте администрации.

На работу в мэрию Куземка пришла в феврале 2019 года. Ранее она занимала пост первого замглавы исполкома отделения «Единой России» в регионе, а также работала на выборах в Гордуму Екатеринбурга-2018.

До нее должность вице-мэра по внутренней и информационной политике занимал политолог Анатолий Гагарин. В марте этого года он уволился по собственному желанию из-за нарушений, которые выявила прокуратура. Ведомство обнаружило, что во время работы чиновником, Гагарин продолжал занимать должность директора в трех коммерческих организациях. Он проработал в администрации чуть больше трех месяцев.

Кстати, департамент внутренней политики планируют ликвидировать. Глава города внес на рассмотрение в Гордуму проект, при котором в администрации Екатеринбурга появится департамент общественных связей. Им и будет руководить Куземка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижнем Тагиле будут судить наркодилера, торгующего «синтетикой»
Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 0,7% в апреле
На участке трассы Екатеринбург – Тюмень вводят реверсивное движение
Позагорали и хватит: в Екатеринбурге аномальная жара сменится дождями
В Ирбите обрушилась стена жилого многоквартирного дома
В Екатеринбурге за сутки произошли три ДТП с детьми
Здесь купаются дети и пасется скот: река Сосьва загрязнилась после впадения в нее вод из других рек
Авиация ЦВО помогла жителям Курганской области потушить лесные пожары
Монеточка выступит на «Вечернем Урганте» с новой песней, которую поклонники ждали с осени
Каждую ночь жители Екатеринбурга смогут наблюдать, как в небе пролетает МКС
Уснул за рулем: тюменец попал в аварию под Ирбитом
12 мая в Екатеринбурге всё же не станет самым жарким днем в истории
В Екатеринбурге во дворе на десятилетнего мальчика напала собака
Короткое замыкание: в деревне под Ирбитом сгорели мать с двухлетней дочкой
Уралочка победила в международном конкурсе Miss SuperTalent of the world
На улице Билимбаевская водитель «Хендая» протаранил автобус и сбежал, бросив машину
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника